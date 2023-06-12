AI技術的演進，為全球帶來一股熱潮。大陸江蘇省一名即將升上大學四年級的女學生沈莉，日前花了人民幣3萬元（約新台幣12萬9000元），委託仲介機構代寫留學申請書，卻發現和ChatGPT生成的內容相似度高達8成，讓她崩潰直呼「上當了」。

據陸媒《澎湃新聞》報導，今年即將升大四的沈莉，有意在畢業後去英國留學，惟因欠缺一份申請書，為此她經過一番苦尋，看中了某頗具規模的中介機構，並從公開的資訊得知，代筆的老師都是名校出身，也對他們向外展示的作品相當滿意，就花了人民幣3萬元（約新台幣12萬9000元）委託對方操刀。

孰料，沈莉收到成品當下，出於好奇也用ChatGPT寫了一份申請書，結果對比2份資料發現，其中一段和中介機構交來的內容幾乎一模一樣。不死心的她，再度用相關軟體檢查了一遍，得出的結果顯示，有 兩段和ChatGPT生成的相似度高達8成，「很大概率是由AI創作。」

對此，沈莉隨即直呼「上當了」，之後氣憤去找仲介機構討要說法，但對方一概不認，讓她無奈痛批「太離譜，我的大學申請書可能是AI寫的，白找中介了」、「真是五雷轟頂，花了3萬塊的中介費，就給我一篇AI寫的文書」。

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