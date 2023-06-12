新北板橋某私立幼兒園餵藥事件持續延燒，尿液檢驗結果今（11日）曝光，有14人檢驗是陰性，另外還有12人在檢驗中。值得注意的是，目前26人都沒有特別狀況，但其中2人有失眠、焦慮和易怒情形，會再持續觀察，並請兒童精神科和心理師評估。

醫福會執行長林慶豐指出，現在有26位做尿液檢查，皆經過小兒科醫師評估，8日至11日共有14個檢測結果，全為陰性，其他12人還在檢驗中。諮詢電話從昨天的87通，變成了90通，有48位是新北同一連鎖的2家業者，當中有17位是事發幼兒園，31位是另一間同體系的連鎖幼兒園，總共佔所有通報個案約53%，26名就醫個案中，有14人就來自上述2家有兒元，佔比接近54%。

據了解，幼兒身體狀況沒有特別的問題，但其中2人有失眠、焦慮和易怒反映，雖然檢驗結果是陰性，但後續會再觀察評估。

備註：

根據《兒少法》第69條規範，本案涉兒童及少年權益，不得揭示「足資識別之資訊」，其中包含學校名稱。

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