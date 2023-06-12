「網路購買除毛儀的悲劇！」一名女網友在網路上購買除毛儀，從海外寄送到台灣，某天接到物流電話，才得知商品屬於醫療器材，需由醫師操作，好巧不巧被海關查到，她只好辦理好退貨手續，原以為這樣就沒事，不料竟收到衛生局來函，稱網購除毛儀涉違反醫療器材管理法，要求前往現場說明，讓她超崩潰。

女網友在網路論壇Dcard上發文，從小到大因為身上毛多困惱不已，看了網路的分享文章後，決定從海外網購居家除毛儀，結果過沒幾天就接到物流電話，這才得知除毛儀在台灣算醫療器材，剛好被海關查到。自己上網查資料，發現居家除毛儀多為脈衝光IPL療法，為美容醫學第一類，需由醫師操作，只好辦理好退貨。

沒想到，原PO近日收到衛生局來信，「海關直接把除毛儀送到衛生局了」，且衛生局希望她到現場陳述意見，「大致就是確認報單資料，輸入動機，是否知悉相關法規，還有整個經過，口述以外我也有準備一份紙本，也帶了醫生開給我的毛囊炎醫生證明，主要是想要證明我有除毛的需求，只是想要自用」。

當事人提醒，台灣私自在網路上販賣醫材屬違反行為，除了少許的一、二類醫材例外，但設立在海外的賣家沒辦法罰，因為他們不適用國內法律；此外，若是在別的國家購買了儀器並使用，想要帶回台灣繼續使用，則屬合法。經過這次教訓，原PO決定要存錢去醫美診所打雷射，也呼籲其他網友注意，別不小心觸法。

（圖／翻攝自Dcard）

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