定期養成看牙醫的習慣，才能有效預防口腔問題。不過，看牙醫前是否需要先清潔牙齒呢？一名女網友表示，她都會刷牙完才去看牙醫，閨密卻吃完飯就直接去診所，讓她感到意外，引發一陣討論。

原PO在《Dcard》論壇發問：「大家看牙醫前都會先刷牙吧？」接著透露自己在看牙醫前，會使用牙線並刷牙，認為是基本禮貌，否則會渾身不對勁，覺得怪尷尬的。然而，最近和朋友聚餐時，對方告知中途要看牙醫，原以為起碼會帶牙刷，這樣吃完飯就可以刷牙，再去看醫生，沒想到讓她跌破眼鏡，因為友人吃完飯就馬上去看牙醫，讓她驚訝到下巴快掉下來，不解為何沒先刷牙，感覺很不衛生。

原PO認為是基本禮貌，否則很不衛生。（示意圖／翻攝自photoAC）

此文一出，釣出許多網友的經驗，「我一定會刷，不然感覺超不好意思」、「會，不然會覺得很沒禮貌，因為牙齒卡菜渣還可能臭臭，會對不起醫生」、「沒刷，我下午5點下班，18.30看牙，牙醫診所選在公司跟家裡的中間，所以一下班就騎車到診所附近的超商等」、「沒刷牙會被醫生唸的」、「我看的診所在看診前會要求病患漱他們的漱口水，那個漱口水薄荷味超重，我覺得就是在避免等等口臭臭到沒辦法看診的情況」。

另外，也有一名牙助分享，有時候會遇到沒有刷牙的患者，讓她默默憋一口氣，「尤其印膜把他的菜一起印下來，真的不想吃晚餐了」，光想像就有畫面和味道，令人崩潰。

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