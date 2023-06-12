宜蘭一名民宿會館老闆偷吃女店長，交往11年來曾先後以167萬元、81萬元為對方購買車輛，並轉帳100萬元供其花用，還稱小三為「老婆」、「愛妻」，2人多次於國內外旅遊、聚餐、出席喜宴，最後甚至向元配提出離婚。人妻發現丈夫外遇後，提告求償300萬元。案經審理，二審判處人夫及小三應賠償100萬元。

根據判決書，人妻主張，她和丈夫於民國84年5月7日結婚，育有2女1子，女店長明知男方為有配偶之人，自98年9月21日起至109年5月14日止，仍與其有逾越一般社交之不正常交往行為；108年11月7日，她在先生經營的民宿會館電腦內，發現2人不倫事實，已嚴重侵害自身配偶權，要求賠償300萬元。

人夫辯稱，上訴人於108年7月26日發送簡訊，表示其有2人妨害家庭之證據，則上訴人於是日已知悉伊等有妨害配偶權情事，其於110年9月24日提起本件訴訟，已罹於時效，伊等為時效抗辯，得拒絕給付。小三則表示，自己市民宿會館的店長，和身為老闆的人夫外出用餐、聚會並無不妥，未逾越交往分際。

高等法院審酌，女店長向人夫自稱「老婆」，並曾傳訊稱「你是我老公」、「我愛你」等語，且男方先後以167萬元、81萬元為對方購買車輛，並轉帳100萬元供其花用，足見2人之舉止互動已逾社會一般通念所能容忍男女正常交往之範圍，並達破壞上訴人婚姻共同生活圓滿、安全及幸福之程度，判處2人應連帶賠償100萬元。

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