台灣「#MeToo」風暴延燒，許多受害者都跳出來為自己勇敢發聲。知名導演彭啟原透露，30年前曾帶一名女實習生到部落參與紀錄片拍攝，沒想到知名男歌手竟對女實習生下手；而他也是直到最近才得知當年真相，氣得痛罵「30年了還是躲不掉」，怒曝2字男歌手身份。

彭啟原在臉書提到，那一年拍攝公視節目的第三年，帶著一個大傳系的實習女生到部落，怎料竟有一名非常知名的歌手對實習生下手，「老天！我被叫醒找人，竟然是在社區斷崖下的垃圾堆聽到女實習生的回音，原來喝醉的她被帶往黑暗中。」

彭啟原痛斥，雖然事情發生距今已30年，該歌手也離世，但每回想起此事，對那位歌手的憎恨絲毫不減，「去死吧！這些色魔！」

然而彭啟原不知道的是，女實習生當時其實已被得逞，只是沒有講，直到最近才把實情全說出。女實習生透露，當年正慶幸摔下去沒事時，對方把她拉過去壓在身下強行侵犯，由於已經醉酒，身體無法動彈，只能哭喊救命、大叫不要，但對方就是不停手，「記得在我哭泣同時，他仍持續喃喃說著好舒服。」

女實習生說，「我決定為了我自己而坦誠，在這個世界上，到處都充斥著這些事情，但我不要再讓自己成為包庇者或是共犯，我也希望說出來以後，能夠更坦誠的面對自己、面對內心的恐懼。」

得知當年真相的彭啟原憤怒曝光男歌手的身份，「該歌手造的孽，由老婆承擔，30年了還是躲不掉。」彭啟原也對女實習生道歉，「妳辛苦了！是的！妳遭受的痛苦我也有責任，我沒有把妳保護好。」

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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