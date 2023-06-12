一名男網友表示，當初在應徵階段就曾被面試官提醒不強迫加班，因此他任職1年以來都是準時下班，就算被調到離家30公里以上的公務所，每天花3小時通車來回也是如此，結果日前卻被主任工程師質問「你可能不適合走這條路」，讓他見狀不忍了，雙方最終在公司LINE群組隔空對罵。

原PO在Dcard發文直呼，「我不加班怎麼了嗎？」原來是他剛來應徵的時候，就曾被身為部門經理的面試官提醒不強迫加班，實際入職後發現公司真的沒有加班的風氣，因此一直都是準時下班。而他後來工作期滿1年，便被調到離家30公里以上的公務所，詢問高層能否補貼交通費，畢竟法律有明文指出，若員工就業地點與住家距離30公里以上，僱主就需補貼交通費1000元，但此要求被拒絕，「為了自己的未來，抱著學習的心態，還是答應調去公務所進行支援。」

之後原PO的通勤時間，不僅從來回30分鐘變成3小時，還得忍受公務所只提供移動式冷氣，連窗戶都沒有的環境，「9個人擠在一個比我房間還小的地方，每天悶熱害我的身體都起疹子。」唯一不變的是，他依舊準時下班。

不料，如此情形持續了1個月，他就被主任工程師在公司LINE群組標記，直言「你沒辦法配合現場加班是嗎」、「公司不會要求你們強制加班啥的，工程就是團隊相互支援來的，有沒有那個心很重要」。原PO見狀私訊對方，表示由於身體健康的緣故，一直都有運動的習慣，但礙於健身房離公司有一段距離，因此一下班就必須趕過去。

之後主任工程師見狀不領情，再度質問「所以身體健康比較重要是嗎」、「那你可能不適合走工程這條路」，原PO則回覆，「不加班就是不適合做工程？如果工作跟健康要選，我相信大多數人還是會選擇健康，我的認知裡健康就是本錢，身體健康工作才能做得長久。」

此話一出，主任工程師當場爆氣，怒嗆「你身體有我差嗎？我開刀5、6次生死走過幾次，我有像你那麼弱嗎？身體健康才能做得長久，那你大概要自己去開公司了」、「進公司不是公司配合你，自己要知道自己的定位在哪，不是準時上下班就沒你的事，那公司要你幹嘛？你的價值在哪？你的產能在哪？不要在靠X身體怎樣，你絕對沒資格跟我比身體」。對此，原PO表示，「我不想和你一樣，老了才開始哭說自己沒有好好照顧身體，在那邊跟下屬哭說，身體有我差嗎？公司說下班時間就是5點，我不能下班？還是我也能10點再來？」最終，眼見雙方隔空對罵，語氣互不相讓，董事長出面調停才平息了此次紛爭。

貼文曝光後掀起熱議，網友相繼指出「狂，就是要有你這種人修理無理的上司」、「原PO腦袋清晰又冷靜超讚，健康真的比什麼都重要」、「你主管是小朋友嗎？用字遣詞這麼不得體」、「原來還有更上面的在，他講這些話不覺得丟臉嗎？該不會自以為很帥吧」、「董事長不錯，誰也沒幫」。

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