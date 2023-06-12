另一半衛生習慣不佳，相處起來非常痛苦。一名女網友抱怨，男友衛生習慣相當差，耳屎堵住到要看醫生，牙齒上還有黑垢，提醒多次仍死不改，男友甚至還反怪這樣講會讓他自卑，讓她真的很頭痛。

原PO在Dcard表示，和男友遠距離交往快一年，在越來越常見面、肢體接觸越來越親密後，發現男友不是很在乎自己的儀容，例如不會用洗面乳，或是頭髮只洗一次，但沒洗乾淨，導致常有頭皮油垢味，有時彼此抱著睡覺，自己還會被男友太長的腳指甲刮到小腿，讓她很困擾。

原PO透露，自己最在意臉的部分，可是男友不會天天刮鬍子，即使已經長出鬍渣也不在意，不僅如此，男友也不清耳屎，都要等到堵住才要看醫生處理；此外，男友的嘴唇乾到破皮流血，牙齒上還有許多黑垢。

原PO嘆，「因為這些事讓我難以接受他的臉靠近我，像是親我、聞我，或是和我討摸頭，我都意願低落。」她直言，衛生習慣要乾淨整潔是她的底線，也是她很重視的事情，但不曉得因為衛生習慣共識不同而想提分手，會不會小題大作。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「直接分手，不是小題大作，衛生習慣超重要，想到這種人居然有女友，可是我卻單身，就覺得很怒」、「還好現在還只是男朋友，如果同居的話，問題應該會越來越多」、「他改得不舒服，妳忍得不舒服」、「這不是衛生習慣不同了吧，根本是他太髒」。

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