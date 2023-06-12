金曲歌王黃連煜去年拿下最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎，並以「新寶島康樂隊」拿下「最佳演唱組合獎」，最後又奪得「評審團獎」，相當風光，如今卻捲入性侵疑雲。對此，黃連煜老婆回應了。而針對網路上流出的黃連煜發給廠商的聲明，女網友反擊，「那我也只能迎戰了。」

女網友提到，那年對方得到金曲獎之後有一場風波，在當時自己極力力挺，基於師生情，不久後就去工作室找對方，和對方討論這次的事件，「我也以為只是討論，直到酒後我們到了一間房間坐著看電視，他突然搭起我的肩，然後強親我，我當時已經喝醉了，沒有力氣反抗，只有滿滿的錯愕，然後接下來的事情我記不清了，只知道我的褲子被脫下來，然後下體被異物插入，再來我就不知道了，不知道事情是如何結束、最後我是怎麼回到家的。」

女網友說，「他在侵犯我後，說他不是隨便會喜歡上別人的人。我不願意相信這一切，他的地位這麼高，真的會做出這種事嗎？」女網友透露，這件事導致她的生活變得一塌糊塗，無法唱歌、聽音樂、創作，甚至擔心不理會對方，之後會不會在圈子被封殺，每天每天都在承受這些痛苦。

對此，黃連煜所屬的貳樓工作室緊急向廠商發出聲明，「有關近日網路匿名文章直接影射本公司製作人黃連煜先生，純屬虛構幻想，在未經證實之下已嚴重傷害本公司名譽，並造成黃連煜先生及其家庭莫大傷痛，此事已委請律師協助進行訴訟，謹以此函通知各單位。」

黃連煜經紀人，也就是他的老婆回應，聲明是發給合作廠商的，不知道從哪裡流出去，目前已請律師擬定正式聲明，預計周一（12日）發出。

針對黃連煜發給廠商的聲明，女網友回擊，「對方目前已經發出聲明撇清責任且要對我提告，那我也只能迎戰了。現在起我願意接受訪問，也同意文章讓各位媒體轉載。阿煜先生，對不起你了。」

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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