在哥倫比亞叢林失蹤40天後獲救原住民孩童的父親今天表示，5月1日跟4名子女一起遭遇飛機失事的孩童母親，在墜機發生4天之後才因傷勢過重而喪生。

法新社報導，年齡介於1歲到13歲間的4名維托托族（Huitoto）原住民孩童5月1日跟母親和一名親戚搭乘一架賽斯納206型（Cessna 206）單引擎小飛機遭遇失事，包括機師在內的3名成人罹難，4名孩童於墜機發生後在亞馬遜雨林中流浪，9日獲救生還。

其中兩名最年幼孩童的生父拉諾克（Manuel Miller Ranoque）表示，妻子於飛機墜毀後受傷，孩子們一度與她相伴。

拉諾克在首都波哥大軍醫院外告訴記者：「（13歲的）萊斯利（Lesly）告訴我，事實上，她母親還活了4天。」

美聯社報導，拉諾克表示，妻子死亡之前很可能叫4個孩子「走開」，顯然是要求他們離開失事現場去尋找生機。

孩童的親人瓦倫西亞（Fidencio Valencia）告訴媒體，獲救後的孩童們已經開始說話，其中一人表示，他們躲在樹幹上，才能夠倖免於叢林地區布滿的蛇、動物和蚊子。他表示，4個孩子都精疲力竭。

瓦倫西亞走出軍醫院後表示：「至少他們已經開始吃東西了，吃得很少，但是他們有開始吃了。」

哥倫比亞國防部長葛梅茲（Ivan Velasquez Gomez）昨天前往醫院探視後表示，孩子們正在恢復當中，暫時還不能吃固體食物。（譯者：何宏儒）1120612