28歲女星楊淨宇參加歌唱選秀節目《台灣那麼旺》被封「療癒女聲」，她除了斜槓轉戰直播主，也曾在本土劇《幸福來了》、《大時代》演出，寵粉的她平時還會擔任街頭藝人展現歌藝，上月27日她在台北市信義區獻唱，雖是平日晚間，仍現場吸引近150名粉絲搶聽，顯現高人氣。

楊淨宇擔任唱歌直播主5年時間，累積不少鐵粉，最高紀錄曾月入30萬，她除了征戰各大選秀比賽外，也擔任街頭藝人演唱，在西門町、信義區甚至是台中勤美都可以看到她的身影。寵粉的她每每在街頭演唱前都會透過社群宣布到場時間，避免讓粉絲久候，在直播平台上也會開設主題之夜，像是田馥甄之夜、陳奕迅之夜，滿足想點歌的粉絲。

楊淨宇即便平日晚間在街頭演出，也吸引大批粉絲支持。（圖／本刊娛樂組）

上月27日晚間她在信義區影城附近演唱，白襯衫搭配牛仔褲、馬尾展現清新氣質，當天雖是平日晚間，但整條路上每隔2、30公尺就有一名街頭藝人，從影城走到捷運站路上，就有近6組街頭藝人演出，但楊淨宇是當晚最受歡迎的演出，大型立牌跟名字燈牌聚集近150名粉絲聚集外，也成功吸引路上行人目光探頭張望。

楊淨宇除了直播、駐唱外，也擔任外景節目《哈旅遊》主持，年紀輕輕的她，同時也跟姊姊合資買房付頭期款，每月都努力賺錢還房貸，有鐵粉支持也讓她更有動力繼續表演給粉絲聽。

楊淨宇也會上綜藝節目，玩遊戲的表情十分認真。（圖／取自楊淨宇IG）

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