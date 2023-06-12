香水師安薛佛去年與藻美學生技有限公司共同推出「藻琴酒」，並在今年世界琴酒大賽打敗多國對手，奪下「特殊香料類別」冠軍，消息傳回台灣後，安薛佛被譽為「台灣之光」，但藻美學生技有限公司卻指控，當初得獎的那批冠軍酒早已賣光，安薛佛卻搶先註冊藻琴酒商標且找廠商調製販售「世界冠軍酒」，但2支酒之間有本質上的不同，因此希望將此事公諸於世，避免消費者誤會。

據了解，安薛佛去年4月與藻美學決定合作，雙方簽訂一年合約，共同研發並推出「藻琴酒」，也約定好利潤五五分帳，各持有一半的商標、專利等智慧財產權，藻美學出錢、安薛佛出力，藻美學先後付出約百萬元成本，經過不斷的勾兌、調整、配香和市場實驗後，藻琴酒終於誕生。

藻琴酒於今年世界琴酒大賽以黑馬之姿征服評審，該酒採用台灣的生物技術萃取的小分子綠藻及原生種的紫芽山茶，並加入普洱及肖楠木的木質調性，被評審形容為「花香調的香水風格，搭上淡淡煙燻綠茶香，再加以杜松子的酒感點綴」，成功脫穎而出贏得「特殊香料類別」冠軍。

眼見共同孕育的「寶貝」發光發熱，藻美學也同樣歡欣鼓舞，由於該支「冠軍酒」是超級限量款，全球僅288支，每支2100元，早已銷售一空，藻美學在安薛佛從英國領獎回來後，便積極與她溝通後續的量產事宜，安薛佛卻始終沒有點頭，直到合約結束前一個月，藻美學這才發現安薛佛已經登記「藻琴酒」商標，並找廠商生產販售這支「冠軍酒」，讓藻美學困擾不已。

藻美學指控安薛佛與其公司共同研發出藻琴酒，如今卻更換酒中的藻類來源，並搶先註冊後繼續販售（中為送比賽版本，右則為再製版）。（圖／趙世勳攝）

據了解，安薛佛擁有巴黎高等時裝學院ESMOD時尚行銷管理碩士，現在為台灣首間歐美新銳設計師網路購物平台雅拓國際「aleatoire8.com」品牌總監，擅長製香，並在巴黎凡爾賽的ISIPCA調香師培訓學校得到初級認證，近年則跨足烈酒界。藻美學則為2015年創立的在地品牌，總經理鄧以婷大腿曾遭鞭炮攻擊而二度灼傷，透過專業人士介紹而開始使用藻類原液，發現傷口復原速度良好，這才決定著手研發台灣原生藻類萃取技術，在八仙塵暴時更曾捐出百萬元商品幫助患者復原。

面對指控，安薛佛否認冠軍酒前後版本不同，她表示每支酒都有其商業機密，成分表不同是因「寫出來的原料不一樣」，而非本質上有落差，至於消費者認為氣味上有落差，其團隊有請業界許多專家品嘗過，專家都未發現有異，可能是保存的狀況和季節都會導致差異。藻美學未參與酒的釀造和製作過程，如今卻違反保密協議公布合約，並多次發送不實消息，她目前正與律師研議，後續將採取法律行動。安薛佛的律師則表示，之所以主動與藻美學終止合作，是因對方無法提供小綠藻食品證明，且該「原料廠商」並沒有製作藻琴酒的能力，安薛佛才是製造廠商及實際操刀人，藻美學的爆料與事實有所差異，不可採信。

藻琴酒先後版本外型上極為相似，但成分不盡相同。（圖／趙世勳攝）

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