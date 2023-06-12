正妹香水師安薛佛與藻美學生技有限公司共同推出的「藻琴酒」奪下今年世界琴酒大賽世界冠軍，引發熱烈迴響，第一批釀出的288支冠軍酒已售罄，之後安薛佛找廠商釀製這支冠軍酒並對外販售，卻被藻美學質疑「成分口味」與初版冠軍酒不同，安薛佛則認為配方成分都與之前相同「沒有欺騙消費者」，她已考慮對藻美學違反保密協議、發布不實消息的作法採取法律行動。

「像爸爸媽媽一起努力合作誕生的孩子，出生後撫養權都被媽媽全部抱走一樣。」藻美學品牌公關暨策略行銷長張德祥苦笑表示，合約當中明訂所有權利都為雙方共同擁有，必須彼此同意才能註冊商標，而安薛佛在合約結束後，卻以類似的包裝推出藻琴酒。

「成分、比例還有加的藻都不一樣，就不是原來的酒，她怎麼好意思說是冠軍？」張德祥提到，安薛佛後續推出的產品添加的藻類已與原版不同，有消費者比較過前後版本並「一嚐便知」，還因此向藻美學提出疑問。

香水師安薛佛與藻美學共同研發出「藻琴酒」奪得世界冠軍，被譽為是「台灣之光」。（圖／翻攝藻美學臉書）

面對指控，安薛佛否認冠軍酒前後版本不同，她表示每支酒都有其商業機密，成分表不同是因「寫出來的原料不一樣」，而非本質上有落差，至於消費者認為氣味上有落差，其團隊有請業界許多專家品嘗過，專家都未發現有異，可能是保存的狀況和季節都會導致差異。藻美學未參與酒的釀造和製作過程，如今卻違反保密協議公布合約，並多次發送不實消息，她目前正與律師研議，後續將採取法律行動。

安薛佛的律師則表示，之所以主動與藻美學終止合作，是因對方無法提供小綠藻食品證明，且該「原料廠商」並沒有製作藻琴酒的能力，安薛佛才是製造廠商及實際操刀人，藻美學的爆料與事實有所差異，不可採信。

藻琴酒初版有標明與藻安美肌共同研發。（圖／趙世勳攝）

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