正妹香水師安薛佛與藻美學生技有限公司共同推出的「藻琴酒」奪下今年世界琴酒大賽世界冠軍後，雙方並未續約，安薛佛另行製造銷售這支冠軍酒，卻遭藻美學質疑配方不同，安薛佛已委請律師發出聲明加以澄清。

澄清事項：

1. 所謂爆料，僅僅是當時的合作廠商因雙方合作衝突，因我們認為對方並非適當之廠商，而主動終止合作關係，該廠商所為之投書，並非真實客戶之體驗，且其已向多數媒體爆料，均因所言與事實有所差異，而不被採信，既所言偏頗不可採信，此爆料亦有疑慮。

2. 所謂配方不同，實際上我們冠軍酒之配方內容並未更改，僅僅係其中配方小綠藻更換廠商，更換之原因一方面是合作關係終止，更重要的是，原本合作廠商並未提供「可食用」之證明文件，嗣後更發現其僅有「農業科技研究院」之海藻多糖應用於化妝品技術之技轉證明。對此，我們更換原料之廠商，並非屬於更換配方，因原料並未載明係「特定廠商」所出具。

3. 對於爆料所稱雙方契約關係共同創作；然而，因當時簽約僅僅係冠軍調酒師誤察，而與不適當廠商之合作，然該合作廠商實際並未有製作藻琴酒之能力，相關商品亦係由冠軍調酒師親自操刀，與合約確有不同。

4. 對此，安薛佛在此強調，本人方係冠軍藻琴酒之製造廠商及實際操刀之人，原廠商並無製酒能力，其刻意以誤導之方式誤導大眾，並向媒體不實投書，我們予以譴責。

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