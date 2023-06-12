全球半導體產業擺脫庫存慘況，迎來ChatGPT的AI新浪潮，加上AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳五月底來台，炒爆台股AI概念股，最大晶片供應商台積電股價紅不讓，三天內大漲43元，從525元到568元，投資人這才恍然大悟，去年Q4市場一片恐慌中台積電總裁魏哲家突然質押持股加碼持股，讓人霧裡看花的動作，原來是神操作。

「我買股是因為對公司有信心，也希望股東對公司有信心。」魏哲家在台積電6月6日股東會上，直接給答案。相較於股神巴菲特在去年第三季買入台積電ADR，又陸續在去年第四季及今年第一季全部砍光，完全錯過台積電的大反彈，魏哲家對自家毫不動搖的信心，可說是勝了對地緣政治沒信心的巴菲特一籌。

眼下氣勢如虹的台積電股價，在半年多前可說是被各路人馬看衰。話說去年9月底開始，包括美光、海力士（SK Hynix）、南亞科、力積電等半導體廠陸續調降資本支出，分析師們也緊盯晶圓代工龍頭廠台積電（2330）是否會跟進，同時還預估，台積電先進製程產能利用率恐因終端需求疲弱、客戶砍單等因素將下修，同時也將不利於毛利率。

AI興起不僅讓輝達大發利市，也讓台積電等AI概念股跟著受惠。（圖／黃鵬杰攝）

利空疑雲罩頂下，台積電股價也從去年初的688元高點一路向下，10月一度跌破400元大關，正當分析師等著官方給答案時，魏哲家去年10月17日質押個人持股1600張，由於當時並非繳稅季節，魏的一舉一動自然引起市場關注，接下來他就反手加碼自家持股，截至今年3月共買回513張。

依公開資訊觀測站所揭露的魏哲家買股軌跡，去年10月及11月分別加碼自家股票各200張，當時正逢台積電來到年度低點約370元後一路反彈到500元附近。12月台積電進入整理，魏再加碼買進67張。今年3月台積電又在500元震盪，魏哲家再進場買入46張。「低檔進場後，等待整理又進場加碼，可以判斷魏總裁股價支撐抓得相當精準。」一位投資法人說。

觀察台積電股價也從去年10月370元低點後開始反彈，在5月29日最高來到574元，等於大漲超過200元，漲幅超過50%。而勇於加碼自家股票的魏哲家帳上獲利有多少？依證交所資料顯示，台積電去年10月月均價為403元，11月則為450元，12月為469元，今年3月為525元，以6月9月收盤565元推算，魏哲家所加碼的持股，帳面獲利約達6467萬元。

知名分析師陸行之多次呼籲台積電應調降資本支出，改發股利給股東。（圖／報系資料照）

台積電的資本支出及股利政策，一直是分析師跟公司最大的分歧點，分析師陸行之就認為，「砍資本開支，降產能利用率是行業利空出盡的重要指標之一。」台積電2022年第三季法說會宣布調降2022年資本開支，從400-440億美元降到360億美元，今年第一季法說會宣布2023年資本支出為320-360億美元，台積電董事長劉德音在股東會上證實，今年資本支出將趨近320億美元下緣。

儘管台積電砍了部分資本支出，但並未直接發給股東股利。「以台積電改季配息之後的趨勢來看，幾乎都是兩年才調整一次，2019-2020為每季2.5元，2021-2022為每季2.75元，2023年第一季為3元，下次股利要增加的時間點，可能要到2025了吧？但還是希望可以每年都穩定增加。」法人分析。不過再怎麼算，都沒算到ChatGPT橫空出世，掀起AI狂潮中，為台積電「爆出」的新興成長空間。

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