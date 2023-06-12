投資人現在還可以跟著台積電總裁魏哲家買股？「對投資人而言，公司大老闆如果都以實際行動買進自家股票公司，無論是短線賺價差，或是長期存股賺股利跟價差，都非常適合。」華冠投顧分析師劉烱德告訴CTWANT記者。

劉烱德指出，今年大股東或董事長大買自家股票，除了之前鬧得沸沸揚揚的全家及泰山事件，多家上市櫃公司法人董事、大股東趁著今年初股價回檔接近淨值時自掏腰包，積極加碼捍衛自家股價。

除了魏哲家外，友達（2409）董事長彭双浪也在去年12月斥資逾1500萬元，大敲1000張持股，而總經理柯富仁也買進245張。不過相較於台積電的股價漲幅約40%，去年12月友達月均價約15.5元，6月9日收盤價為18.25元，漲幅約17.7%，但也是不錯的漲幅。

近半年來，相較於科技廠老闆，傳產老闆則是更勇於買回自家股票，依股市觀測站資料顯示，包括聯上（4113）董事長蘇永義、鼎基（6585）大股東鼎玉投資、福裕（4513）董事麟居投資、皇普（2528）董事長遠安投資、東和（1414）大股東馥麗工業、尚凡（5278）董事長安家國際等，都在2022年12月加碼1500-1800張不等。

皇普建設董事長蘇永萍堪稱是近期傳產公司老闆加碼自家股東獲利最成功的案例。（圖／翻攝自謝建宏臉書）

除了電機股福裕及紡織廠東和外，股價都有所反彈。南部建商聯上今年前5月營收較去年成長135%，股價從去年12月均價11.85元漲到16元；化工材料廠鼎基從去年12月均價53.82元漲到64.1元；營建廠皇普第一季獲利創近5季次高，股價從去年12月均價16.17元漲到28.2元；電商尚凡主要營運愛情公寓，股價從去年12月均價180.39元漲到185元。至於這些同樣都有公司高層或大股東加碼的個股，投資人能不能跟進？法人認為，有些成交量過小，不太適合一般人投資。

至於投資人該在何時切入台積電？劉炯德指出，台積電在9日收盤為565元，從線型來看，短線在5月25、26日跳空缺口，因為直接突破前高，已經在546元附近成為短線支撐，只要有拉回量縮，再次形成支撐就可切入，短線不跌破，就有再挑戰600元，甚至再創新高的機會。

而台積電的基本面也有撐，仲英財富投資長陳唯泰認為，台積電基於分散投資，而瞄準全球主要經濟體進行布局，雖然今年遭遇需求減緩、客戶調整庫存影響，但領先的先進製程，將是明年回復成長的獲利保證，也讓未來配息能夠續增而有所基礎。

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