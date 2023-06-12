投資人現在還可以跟著台積電總裁魏哲家買股？「對投資人而言，公司大老闆如果都以實際行動買進自家股票公司，無論是短線賺價差，或是長期存股賺股利跟價差，都非常適合。」華冠投顧分析師劉烱德告訴CTWANT記者。
劉烱德指出，今年大股東或董事長大買自家股票，除了之前鬧得沸沸揚揚的全家及泰山事件，多家上市櫃公司法人董事、大股東趁著今年初股價回檔接近淨值時自掏腰包，積極加碼捍衛自家股價。
除了魏哲家外，友達（2409）董事長彭双浪也在去年12月斥資逾1500萬元，大敲1000張持股，而總經理柯富仁也買進245張。不過相較於台積電的股價漲幅約40%，去年12月友達月均價約15.5元，6月9日收盤價為18.25元，漲幅約17.7%，但也是不錯的漲幅。
近半年來，相較於科技廠老闆，傳產老闆則是更勇於買回自家股票，依股市觀測站資料顯示，包括聯上（4113）董事長蘇永義、鼎基（6585）大股東鼎玉投資、福裕（4513）董事麟居投資、皇普（2528）董事長遠安投資、東和（1414）大股東馥麗工業、尚凡（5278）董事長安家國際等，都在2022年12月加碼1500-1800張不等。
除了電機股福裕及紡織廠東和外，股價都有所反彈。南部建商聯上今年前5月營收較去年成長135%，股價從去年12月均價11.85元漲到16元；化工材料廠鼎基從去年12月均價53.82元漲到64.1元；營建廠皇普第一季獲利創近5季次高，股價從去年12月均價16.17元漲到28.2元；電商尚凡主要營運愛情公寓，股價從去年12月均價180.39元漲到185元。至於這些同樣都有公司高層或大股東加碼的個股，投資人能不能跟進？法人認為，有些成交量過小，不太適合一般人投資。
至於投資人該在何時切入台積電？劉炯德指出，台積電在9日收盤為565元，從線型來看，短線在5月25、26日跳空缺口，因為直接突破前高，已經在546元附近成為短線支撐，只要有拉回量縮，再次形成支撐就可切入，短線不跌破，就有再挑戰600元，甚至再創新高的機會。
而台積電的基本面也有撐，仲英財富投資長陳唯泰認為，台積電基於分散投資，而瞄準全球主要經濟體進行布局，雖然今年遭遇需求減緩、客戶調整庫存影響，但領先的先進製程，將是明年回復成長的獲利保證，也讓未來配息能夠續增而有所基礎。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。