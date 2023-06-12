搖滾樂團「荷爾蒙少年」由吉他手兼主唱詹詠安、貝斯手彭浩鈞、鼓手林以特組成，曾入圍金音獎最佳搖滾專輯及最佳樂團，擁有超高人氣。先前荷爾蒙少年才宣布要在台北、台中、高雄、綠島以及香港開唱，但時報周刊CTWANT卻接獲消息，指出彭浩鈞及林以特都將退團，獨留詹詠安一人在團內，而樂團則發出聲明，坦言團員的確有發生爭吵，但會放慢腳步重新出發。

經過多次團員變更，荷爾蒙少年才有了現在的成績。（圖／翻攝自荷爾蒙少年臉書）

詹詠安是荷爾蒙少年的元老級團員，2015年時邀請熱音社同學共組樂團，2018年當時的貝斯手與鼓手相繼離團，彭浩鈞及鼓手陳思默則接棒加入，隔年他們登上由街聲主辦的「大團誕生」，並活躍於各大校園及音樂祭，2020年推出首張專輯《黑色台北Urban Noir》，更舉辦巡迴演出，陳思默則因個人規劃，在巡演後退團，去年林以特正式入團，粉絲們也越來越多，成為新生代具代表性的獨立樂團。

荷爾蒙少年全新巡演海報上，只有主唱詹詠安的身影。（圖／翻攝自荷爾蒙少年臉書）

不過就在他們即將舉辦全新巡演前，卻爆出彭浩鈞、林以特與詹詠安因錢的問題撕破臉，決定雙雙退團，讓樂團陷入只剩主唱一人的窘境，但其實從此次巡演的海報就能看出端倪，海報中只有詹詠安一人的身影，不像先前團員們都會出現在海報上面，林以特也被發現退詹詠安的IG追蹤，彭浩鈞則退追荷爾蒙少年的官方IG，看來的確鬧得不太愉快。

林以特被發現取消追蹤詹詠安，彭浩鈞則退追荷爾蒙少年的官方帳號，不過後來兩人雙雙回追。（圖／翻攝自林以特、彭浩鈞IG）

荷爾蒙少年在宣布巡演時，並沒有透露會有團員更動的消息，粉絲們都是抱著希望看到3位團員的心情買票，不過事與願違，樂團發聲明表示：「在荷爾蒙少年長大的過程中，隨著工作越來越繁忙吃重，運作的模式必然需要不斷修正，這一個月以來因為一些爭吵，慢慢變成了對彼此的不理解，但我們都還是願意共同解決，在團隊裡每一個人的同意下，重新決定新的模式後再一起往前走。」並說此次巡演及今年後續的原訂計畫將會無限期延期，意即荷爾蒙少年將暫時休團。

在爆出團員不合的消息後，荷爾蒙少年發出聲明將暫時休息。（圖／翻攝自荷爾蒙少年臉書）

聲明中強調三位團員都還是荷爾蒙少年的一員，團員們也出面回應此事，林以特表示內部的確出現一些矛盾，經過不斷溝通及相互了解，終於有了結論，但在繼續往未來前進之前，需要一些時間修復這段日子的狀態，彭浩鈞也說事情已經往好的方向走，而兩人也聲明發出後，分別回追詹詠安及樂團官方IG。

林以特及彭浩鈞發限動說明此次的風波。（圖／翻攝自林以特、彭浩鈞IG）

更多 CTWANT 報導