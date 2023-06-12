南韓人氣女團BLACKPINK近期仍持續在世界各地進行巡迴演唱會，而日前成員Jisoo才因確診新冠肺炎缺席大阪的演唱會，如今四人在墨爾本開唱時，成員Jennie唱到一半竟突然離場，之後更有粉絲透露Jennie甚至連彩排都缺席，對此，所屬經紀公司YG娛樂也發出聲明表示，Jennie是因突發健康問題而無法演出，粉絲得知後相當擔心。

BLACKPINK昨（11）日於墨爾本開唱，原本期待Jisoo回歸，可以看到四人完整體的演出，怎料當演唱到歌曲《Lovesick Girls》時，Jennie唱到一半突扶著頭走到一旁，隨後由保全將她攙扶到後台，而她的個人表演橋段則由成員及舞者代替演出，當時成員Rosé僅向粉絲說「我們的心與Jennie同在」並未多加解釋原因。

Jennie 🥹 get well mahal ko 🥺



BORN PINK AUSTRALIA#BORNPINKinMELBOURNE_Day2#BORNPINKinMelbourne @BLACKPINK pic.twitter.com/jdp4fJngO8 — N E F E L I • SAW BLACKPINK 🥹 (@roseanneclouds) June 11, 2023

另外，還有粉絲表示，在彩排時也未看到Jennie的身影，對此，所屬經紀公司YG娛樂發出聲明回應，「6月11日進行的BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN MELBOURNE演出中，成員Jennie由於身體狀態不佳，所以沒能一起堅持到最後，向支持BLACKPINK並來到現場的粉絲表示歉意，希望大家多多諒解」。

聲明中透露，雖Jennie有強烈意志希望能完成表演，但現場的醫療團隊判斷，她需要充分的休息並靜養，才會請她立即下台，然而，Jennie本人也透過公司向粉絲表達歉意，承諾會盡快康復，而公司會盡最大努力幫助Jennie恢復健康。