🚨 HISTORY MADE 🚨@DjokerNole is the first man to reach 23 Grand Slam titles 👏@RolandGarros | #RolandGarros pic.twitter.com/SJh0sey7Hg — ATP Tour (@atptour) June 11, 2023

「小威廉絲 （Serena Williams）是史上最偉大的網球選手。」2019年8月，女作家Michelle R. Martinelli在《今日美國》運動專欄公開讚揚小威，極力主張她的23座大滿貫單打金盃肯定無人能及，文中還援引費德勒（Roger Federer）稱讚小威是「GOAT」。然而小威的「GOAT」封號於2023年6月被打上了一個大問號。

喬柯維奇（Novak Djokovic）12日於法網摘下第23座男單大滿貫冠軍之後，作家Robert Zeglinski在《今日美國》運動專欄寫道：「很少人會反對小威被稱為GOAT，如今喬柯維奇應該可以穩穩打破小威的23冠紀錄。一個曾經無法想像被超越的紀錄，現在瀕臨被突破的邊緣。雖然不能保證會發生，但是小威的紀錄看來撐不久了。」

史上最多大滿貫單打冠軍紀錄是澳洲女將瑪格寇特（Margaret Court）的24冠，一些美國作家為了把小威捧成GOAT，有意淡化瑪格寇特的成就，強調她的成就只屬於「網球的未公開化年代」，引起瑪格寇特不滿。瑪格寇特去年對英媒說：「我們那時候打球可能10個月不能回家，也沒有物理治療師和教練陪伴，那是完全不同的世界。這就是令我失望的地方，今日的選手不尊重以前的網球。」

無論如何，喬柯維奇以大滿貫第23冠追上小威，而且是身處納達爾（Rafael Nadal）、費德勒這些傳奇人物激烈競爭的年代。事實上納達爾都還有機會迎頭趕上（目前22冠），這場GOAT之爭還未到終點。