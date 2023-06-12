女星楊繡惠憑藉著直爽作風以及幽默發言在演藝圈中活躍，直言不諱的風格吸引大批粉絲追隨。前陣子她突「認愛」白雲，引起軒然大波，不過事後她澄清只是開玩笑，兩人只是朋友。日前，楊繡惠突然在臉書上曬出「超音波照」，直呼「哈哈！恭喜我吧！滿3個月再公開」，又再度網友們的好奇心，不過昨(11)日她接受採訪，透露孩子的爸真正身份。

楊繡惠曾開玩笑發文認愛白雲，但是近日突然分享2張超音波照，神秘兮兮地說：「哈哈，恭喜我吧！滿3個月再公開。」要大家恭喜她，網紅鳳梨傻眼地留言：「阿姊…恭喜…我雖然覺得怪怪的…但我沒證據…」男星唐從聖則開玩笑：「我要同時恭喜白雲哥嗎？」楊繡惠均用哭笑不得的表情符號回覆。

據《三立新聞網》報導，這其實是楊繡惠親姐姐小兒子的孩子，楊繡惠升格變姨婆。楊繡惠強調真的並非是她懷孕：「我已經停經了，是要生出一個化石嗎？」

事實上，楊繡惠最近人紅是非多，近日突然在臉書上爆料過往遭受不公平的對待，吐露心聲：「我永遠記住！我剛出來跑通告，有誰欺負我，現在我茁壯了，她人呢？謝謝老天爺幫忙。」雖然沒有指名道姓，但還是引發不少議論，其後她又再度難過寫道：「我真的以前是被欺負上來，包括你看一些節目說繡惠姐多好，都是他們唾棄我的」，引發不少討論。