總統蔡英文9日到高雄「空軍防空暨飛彈指揮部暨南部區域作戰管制中心」及「陸軍八軍團指揮部」慰勞，特別跟飛行員及飛彈連連長進行戰備通話，中間疑突然傳出共軍喊話，蔡英文一度尷尬失笑，戰管主官則緊急關閉頻道。退役少將栗正傑透露，無線電真的很可怕，他們陸軍曾經在演習時，戰車跟戰車的無線電通訊，竟傳到韓國去了，結果韓國以為北韓攻過來，叫美國趕快來。

栗正傑10日在中天《中天辣晚報》節目中表示他曾經接待過當時擔任總統的陳水扁到大膽島，陳水扁的旁邊不管是總統府秘書長、或是參謀總長、國防部長，他報告的第一句話就是，從現在開始所有人歸他指揮。因為這個地方，只有他了解作戰任務，還有怎樣遂行戰備規定、包括總統怎樣撤離，這是絕對機密的事情。

栗正傑舉例表示，無線電真的很可怕，有一年，他們陸軍在湖口裝甲兵基地演習，只是戰車跟戰車之間的通訊，「你向那邊進攻、我向那邊攻擊、你向那邊防禦」，未料無線電傳到韓國去了，結果韓國以為北韓攻過來，叫美國趕快來。所以無線電傳到大氣層裡面，很難去防範電波會回傳到哪邊去，以及敵人會用什麼方法來監聽。

根據中央社報導，空軍11日下午回應表示，當時蔡總統是以戰備專線電話通聯，而共軍則採取國際緊急開放頻率廣播，二者通話系統不同，且總統並未受到影響。