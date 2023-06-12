三花棉業創辦人施純鎰因病於8日辭世，享壽88歲，補教名師呂捷今在臉書回憶，某次出外景錄節目偶遇施純鎰，對方說要給他一張名片，沒想到竟是從皮夾掏出一張2000元鈔，讓他當場愣住說，「歐吉桑的斗內都這麼藝術嗎？」近日看到施純鎰辭世消息，他說那張2000元鈔至今還躺在皮夾裡，盼施純鎰一路好走。

呂捷今（12）日凌晨於個人臉書粉專指出，有次錄《呂讀台灣》節目，在某家餐廳裡介紹美食，突然有位滿頭白髮的老先生跟他打招呼，說很喜歡看他的節目，閒聊幾句後老先生表示自己是三花棉業的創辦人施純鎰，還說要給呂捷一張名片，施純鎰下秒從皮夾裡掏出一張2000元鈔票，讓他不禁直呼，「我當下都傻了，歐吉桑的斗內都這麼藝術嗎？」

呂捷也趕緊打開皮夾，拿兩張1000元鈔給施純鎰說，「董仔！我跟你換一下名片。」兩人當場推來閃去，施純鎰拒收說「我知道你是誰，不用名片，趕快去錄影，不然我沒節目可以看。」

呂捷說，那天之後，這2000元鈔就一直躺在他的皮夾中，這兩天看到施純鎰辭世的消息，藉臉書發文說一聲「歐吉桑，一路好走。」