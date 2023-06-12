美食-KY表示，5月營收創近4年同期高點，主要受惠美國及亞洲市場同步雙位數年成長帶動。其中，儘管比較基期快速墊高，美國85度C門市今年以來日均來客數逆勢走揚，3月即突破疫前門檻，既有門市業績提升帶動5月營收再創新高、連8月年增率達雙位數。

美食-KY指出，在總體經濟變數持續增加狀況下，85度C在美國市場反受惠高性價比明確的產品區隔、品牌定位，持續擴大市占。隨著既有門市營收提升，配合重新加速展店、下半年預計將有多家門市開業挹注下，營運成長動能可期。

中國大陸市場方面，儘管經濟復甦動能低於市場預期，總體需求不足延緩餐飲業復甦腳步，5月服務業採購經理人指數（PMI）連2月下滑、甚至低於1月。但5月中國大陸85度C營收仍繳出雙位數年成長。

美食-KY，隨著時序進入夏季，第二季本為中國大陸85度C營運淡季。不過，經濟學家預期下半年總體經濟將持續回溫，在門市家數穩定提升，配合中秋月餅檔期及年底烘焙旺季接續報告，看好餐飲需求可望進一步提升，有助營收規模加速反彈。