此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並在兆豐銀、農業金庫、華銀、臺銀、一銀、上海商銀等6家金融機構參貸下順利募集完畢，充分顯示國內金融業對文生開發營運與未來發展的信心與支持。

文生開發創立於1991年，主要業務為集團自有土地資產開發規畫。於新竹縣竹北興建的「台元科技園區」採整體規畫，歷經20餘年分期開發，已啟用的逾7.3萬坪基地範圍內，有逾萬坪的公園化設計，以及各期會館設置的會議室、運動健身中心等。

「台元科技園區」推出至今已興建至第九期，一至八期已有超過300家國內外高科技企業進駐，包括聯發科、聯詠、力旺、世芯、閎康等上市櫃公司近50家，從業人員逾2萬人。第九期則將於今年第四季起陸續交屋，目前已是民間高科技園區的重要指標。

文生開發此次延續過往開發方式，第十期基地面積1萬4784.6坪，預計第三季正式動工，秉持一貫的人性化空間設計概念，規畫的3棟建築皆座落於花園、水景與林蔭步道間，預計將申請銀級綠建築標章，並設置有汽、機車充電樁，符合減碳趨勢，穩步達成永續發展目標。

彰銀表示，文生開發此次興建「台元科技園區第十期」，挾現代廠辦新開發區、多元設施與服務佳等優勢條件，吸引力十足，已聚集超過300家科技相關廠商進駐，其中IC設計公司更是要角，產業群聚已形成。

彰銀指出，進駐廠商對「台元科技園區」工作環境與生活機能的評價，並不亞於新竹科學園區，未來經濟產值與就業機會可期，將可有效串連新竹整體產業軸帶，相輔相成達到外溢最大效應。