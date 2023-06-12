暑假前夕迎接端午假期，研發子公司網龍(3083)旗下《黃易群俠傳M》、《飄流幻境Online》、《鑽石俱樂部Online》等多款遊戲相繼推出端午節應景玩法及儲值回饋活動，《吞食天地 多元宇宙》也將開啟跨服PVP玩法「無界擂台」、全新武器及裝備等內容，增添角色培養與挑戰成就。

遊戲新幹線二次元手遊《純白和弦》將於5月加入多位樂姬，並開放「純白和弦X杏仁咪嚕」全新聯動合作及半週年慶典活動，滿足角色收集與隊伍組合的豐富樂趣；《完美世界2 Online》、《新天龍八部Online》、《信長之野望Online》也陸續帶來歡慶端午及復歸活動，吸引玩家回歸。

此外，6月隨著端午送禮及618購物節等網購消費檔期到來，可望持續推升子公司藍新科技金物流服務成長向上。

橘子6月主力產品發動改版活動，《天堂M》5/31推出「妖精」職業改版及全新副本；《新楓之谷》將上線全新職業「卡莉」、新地區與BOSS角色，並於6/6進行玩家預登活動。繼《原子少年ATOM BOYZ》獲得迴響，beanfun!將再次為全新選秀節目《未來少女NEXT GIRLZ》打造結合社群互動、粉絲收藏等數位娛樂機制的應援平台。迎接618電商檔期，有閑購物將引進多家ACG知名動漫品牌進駐並推出販促活動。