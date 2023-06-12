近期有多輛西方援助烏克蘭軍隊的德製豹2（Leopard 2）與美製M2步兵戰車，在進攻俄軍陣地時遭到擊毀。對此，資深媒體人謝寒冰預言，由於「俄烏雙方都使用了無人機」進行反坦克作戰，且坦克幾乎無法抵抗俄烏戰場上密集的反坦克打擊，所以未來可能會看到更多西方坦克被摧毀的畫面。

謝寒冰昨（11）日在政論節目《中天辣晚報》表示，豹2坦克的外銷成績優異，與美軍M1艾布蘭、英軍挑戰者2型，並列為西方三大坦克。他提到，起初外界以為，被擊毀的是較舊型的豹2A4，但事後有人發現，較新型的豹2A6也被俄軍擊毀了。

謝寒冰接著說，若以現在的反坦克武器密集打擊，沒有一款主戰坦克可以扛得住，所以豹2A6被擊毀，不代表它的性能不佳。謝寒冰指出，在過去的戰爭中美軍坦克很少被擊毀的原因，是因美國空軍在地面部隊進攻前，已先將敵軍的反坦克力量摧毀，但回到現在的俄烏戰爭，交戰雙方都是以無人機進行反坦克作戰，因此謝預言，未來可能會看到更多西方坦克在烏克蘭被摧毀的畫面。

謝寒冰直言，這次豹2坦克被摧毀的畫面絕對是真的，因為烏克蘭方面並沒有對此否認。此外，有些觀點稱烏軍這次的攻擊行動是在試探俄軍，謝寒冰也反問，西方援助給烏克蘭的坦克數量不多，一場試探行動犧牲了珍貴的豹2坦克，「代價會不會太大了一點？」