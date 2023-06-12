鯨鯊現蹤東西吉廊道，潛水業者估計有8米長。（島澳七七提供／許逸民澎湖傳真）

瀕危鯨鯊現蹤，讓潛水客樂歪搶拍。（島澳七七提供／許逸民澎湖傳真）

因族群數量稀少，而在2003年被世界自然保育聯盟(IUCN)列入瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約附錄II物種的鯨鯊，日前現蹤澎湖南方四島海域，讓直擊的潛水客驚喜萬分。不過，潛水業者雖然興奮直稱這為神獸，卻也擔憂公部門在海洋保育管理上擺爛，會害這尾8米鯨鯊觸網死掉，因此希望牠們能到願意餵養讓牠活下來的菲律賓，而非留在充滿人為風險的台灣海域。

俗稱豆腐鯊的鯨鯊，是目前世界現存上體型最大的魚類，性情溫和，以浮游生物、藻類、小魚和小蝦為主食，雖處於食物鏈頂端，可說沒有天敵，卻因為本身價值，而長期遭到人類濫捕，早被國際列為瀕危物種，台灣則在2002-2007年期間進行漁獲量的總量管制，並在2008年之後公告全面禁捕及任何產製品的販售行為，並於2020年6月正式被海洋保育署列為台灣的海洋保育類物種。

拍下這尾鯨鯊畫面的將軍島澳七七潛水俱樂部教練陳滿煌指出，當時正帶著潛客在南方四島東西吉廊道下潛水，看著一群銀紋笛鯛結成魚球，正當大夥渾然忘我之際，一名領航員悄悄來到他身旁，要他看身後，於是往後回頭一看，才發現一個研判約5米長的黑色身影，等它游近一點才驚覺竟然是一頭鯨鯊，且第一次在南方四島海域看到，真是太開心了。

島澳七七負責人葉生弘雖然感到這「真的爽爆了」，也判斷這鯨鯊足足有8米長，卻也不禁憂心相關機關不重視南方四島國家公園這區域的保育狀況，若鯨鯊中網死掉其實也沒什麼好意外的，反而希望鯨鯊還是快點走吧！

葉生弘說，南方四島海域這些年來從沒什麼魚，到現在已經滿溢效應出現，頂層掠食者也一一出現，從梭魚、黑鰭真鯊、薔薇真鯊、劍旗魚、吉他鯊、到最後一塊拼圖鯨鯊出現了，都已經從種子長成樹了，但公部門還是繼續睡覺。所以鯨鯊還是快走吧，台灣不是鯨鯊該留的地方，就到菲律賓去吧，那裡的人為了讓鯨鯊活下來，願意餵養，然後大家才能去欣賞鯨鯊巨大的身軀。