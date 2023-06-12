新竹市前市長林智堅論文抄襲案，與調查官余正煌之間的訴訟在9日達成和解，不過林遭爆在調解過程中自詡為受害人，還委屈地喊「本來桃園是我的」，引起網友怒火，怒批「民進黨要不要改帝制啊？桃園你的勒！」

林智堅與余正煌達成和解的消息引起各界關注，媒體人黃揚明昨（11）日也在臉書寫出親自採訪余得知的內幕，透露該次調解過程約40分鐘，且沒有律師在場，林並以「本來桃園是我的」等話，來描述自己受到的委屈。

此話引起網友暴動，怒批「這句話是啥意思啊？桃園人欠他的？」「他是慈禧還是秦始皇？」「只能說他和DPP真的很有自信」、「民進黨要不要改帝制啊？桃園你的勒」、「原來桃園市市長不是民選的」。

還有網友狂酸，林智堅顧全大局放棄桃園市長寶座，成就南部數個縣市維持綠色執政，但政敵的追殺仍未停止，這次小智依然為了顧全大局同意和解，「小智這樣的犧牲，我認為以後賞他一個教育部長的位置一點都不為過了，希望黨裡高層們不要忘記小智的努力！」