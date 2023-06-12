資深王牌經紀人孫德榮（孫總），近年健康狀況亮起紅燈，上月摔倒撞到肋骨，一度痛到爬不起來，便趕緊住院檢查，沒多久後因無法小便，導致感染、發燒而住院，讓外界非常擔心，而他11日也在社群上更新他的身體狀況，坦言雖肋骨還是會痛，但已經恢復得不錯。

孫德榮11日在社群平台曬出，自己在於家中陽台吃晚餐的照片，並分享身體近況「身體已逐漸恢復已達7成左右」他也透露，目前已可以自行起身，但蹲下還是有些困難，也無法提重物「左肋骨疼痛度6，食慾已恢復」要粉絲放心，而粉絲見狀後也放心不少，紛紛留言要他保重身體。

事實上，孫德榮2013年曾罹患膀胱癌，歷經30次放療、6次化療，最後決定開刀切除病灶，用50公分的大腸做人工膀胱，而他日前接連摔倒兩次，由於近來常「不自覺跌倒」，讓他對於身體發出的警訊感到擔憂，直說：「我自己也要小心了，不能讓自己狀況越來越多！」

怎料，他赴醫院進行檢查後，便急著出院返家，突因疑似無法小便導致發燒，只能再次返回醫院檢查，最後，在醫師建議下只能先插著尿袋，而他也藉此機會提醒所有人：「我的行為不能學習」。