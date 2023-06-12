海峽組合謝淑薇／王欣瑜11日晚間精彩逆轉，勇奪2023年法網女雙冠軍，對於謝淑薇，大滿貫雙打是輕車熟路，這次是21歲的王欣瑜獲得謝淑薇很多幫助。有大陸網友敬稱謝淑薇是「謝老師」，感謝她鼓勵年輕的王右（王欣瑜）給予她信心、指導她戰術，「被謝淑薇圈粉了」。

王欣瑜開賽在底線狀態不佳，1-6大差距丟掉首盤。根據陸媒《新浪體育》，王欣瑜說她在第二盤的某個時刻，她告訴謝淑薇要打直線，讓謝淑薇先準備。謝淑薇笑說：「太好了，你終於要打直線了，我內心都要流淚了。」謝淑薇在大滿貫決賽仍以輕鬆態度來鼓勵搭檔。兩人第二盤奮戰拿下搶7，決勝盤倒過來6-1收拾對手。

謝淑薇賽後說：「我只是想讓她多笑笑，開心一點，這樣她就能打好球。兩個人只要全心全意打就好，比賽本來就有輸有贏，有時候如果打不好，可能是因為我今天沒有把頭髮綁好，分散了注意力影響比賽。因為你不知道搭檔是否有什麼問題，而且我自己也有打得不好的時候，但她從沒對我有過怨言，我們都互相支持，互相鼓勵。」

舉起冠軍獎盃，謝淑薇仍不忘開玩笑說：「我心裡想著快點過來救救我，太重了！」這是謝淑薇第5度舉起大滿貫雙打冠軍，初次摘冠的王欣瑜才是真的被重量嚇了一跳：「很沉，我們兩個都差點舉不起來。這是我們這兩周來放開心態，打開心網球的好結果。」