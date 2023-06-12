「童顏女神」李佳穎外型青春稚嫩，凍齡功夫驚人，看不出來已40歲，她本月（1日）傳出待嫁好消息，男友在福岡突然掏出戒指求婚，讓李佳穎又驚又喜直呼：「我一秒噴淚、超幸福開心」，消息一出獲得外界祝福，而經營羊肉爐的老公也被起底，而是身價數十億的富二代。

李佳穎去年認愛小9歲、經營羊肉爐的楊先生，雙方都是以結婚為前提交往，李佳穎曾表示想在40歲前完成結婚生子，沒想到她就火速當「準楊太太」，李佳穎上個月和男友到福岡工作拍片，男友在福岡塔突然掏出戒指求婚，讓李佳穎又驚又喜感動說：「我一秒噴淚、超幸福開心」，求婚過程也全都被拍攝記錄下來。

李佳穎幸福發文表示：「這是從小到大第一次放閃，想留給生命中很重要的人，謝謝你...讓我沒有煩惱、每天都開開心心，希望我們健健康康的生活，守護彼此、共度美好人生，我很幸福喔！謝謝祝福我們的家人朋友，也祝福大家都能遇見想守護珍惜的人」。

據《鏡周刊》報導，楊先生雖然看來一間羊肉爐店老闆，但其實家境相當富裕，他的父親楊全彬是上櫃公司西柏科技的創辦人，公司市值以現今股價估算，高達30多億元，相當驚人。