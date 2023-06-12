女神宋慧喬果真是「小鮮肉收割機」，與她搭擋合作的男星無一不是優質小鮮肉，儘管私生活低調，仍傳出她與車銀優的緋聞。日前CHAUMET在巴黎Chateau de Bagatelle發表Le Jardin de Chaumet系列珠寶，宋慧喬與車銀優不畏流言大方同框，尤其宋慧喬雙手交叉在胸前的肢體動作展現超強氣場，更是讓人摸不著頭緒。

女神宋慧喬果真是「小鮮肉收割機」，與小鮮肉男神車銀優高調同框。（CHAUMET提供）

位於巴黎近郊的Chateau de Bagatelle城堡以英式花園和種植珍稀花卉著稱，CHAUMET選在此發表花園主題的Le Jardin de Chaumet系列珠寶，晚宴上眾星雲集，包括LVMH集團太子妃Natalia Vodianova、許久未公開露面的潔西卡艾芭（Jessica Alba）、高圓圓外，宋慧喬與車銀優更是眾所矚目的焦點。

已有許久未露面的潔西卡艾芭身穿銀色小禮服，佩戴麥穗造型的鑽石項鍊，身材依舊火辣。（CHAUMET提供）

宋慧喬與車銀優分別是CHAUMET品牌代言人與品牌摯友，兩人同框其實再自然不過，不必有太多聯想，只不過兩人都以高顏值著稱，同框畫面又太美，照片一釋出立刻引起話題。宋慧喬身穿白色絲質禮服、佩戴CHAUMET蕾絲花朵鑽石項鍊，貴氣逼人，車銀優則穿黑色正式西裝跟白色襯衫，胸口別上帆船珠寶胸針，更添紳士風采。

LVMH集團太子妃Natalia Vodianova則身穿絲緞禮服，搭配花朵風藍寶石項鍊。（CHAUMET提供）

高圓圓身穿黑色曳地禮服搭配祖母綠珠寶套組，展現自信神采。（CHAUMET提供）

當天出席的巨星也不遑多讓，已有許久未露面的潔西卡艾芭身穿銀色小禮服，身材依舊火辣，她佩戴麥穗造型的鑽石項鍊，洋溢青春活力。LVMH集團太子妃Natalia Vodianova則身穿淡綠色絲緞禮服，搭配花朵風藍寶石項鍊。品牌摯友高圓圓則以一身黑色曳地禮服搭配祖母綠珠寶套組，展現自信神采。

CHAUMET麥穗風格的K金鑽石項鍊，主石為逾10克拉鑽石。（CHAUMET提供）

CHAUMET花朵風Pensee鑽石項鍊。（CHAUMET提供）

CHAUMET帆船珠寶胸針。（CHAUMET提供）