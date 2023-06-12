目前正為國民天菜高麗菜的盛產期，高麗菜除了甘甜滋味、膳食纖維外，其對健康更大的益處為保護心血管、調解血糖、改善腸胃問題、預防癌症等8大好處。醫師表示，一名年輕女子由於經常胃痛，長期服用胃藥（氫離子幫浦阻斷劑，PPI），因而導致腎功能衰竭，女子經醫師建議改吃高麗菜，3個月後，胃痛不再、腎功能也因此回復。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，高麗菜屬十字花科食物，已被認證可保護心血管、預防骨質疏鬆、改善腸胃問題、幫助消化並改善便秘、調節血糖、預防癌症、抗老與美白、減重。

他進一步表示，高麗菜之所以能抗癌，是因富含多種營養素，包括蘿蔔硫素、吲哚、維生素Ｃ、Ａ、Ｋ、Ｕ、葉黃素、芹菜素、木樨草素等，有助於防癌抗癌，例如食道癌、大腸癌、肝癌、肺癌、乳癌、攝護腺癌。

江守山並表示，高麗菜含有可護腸胃的維生素U，國外已經過動物與人體實驗，證實其護胃功效，美國有廠商以高麗菜製成胃藥。而上述女子改吃高麗菜作為蔬菜來源後，3個月後胃已不再疼痛，也因此逐漸回復其原先衰退的腎功能。