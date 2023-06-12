小編今（12日）精選5件不可不知的國內外財經大事。人工智慧晶片巨頭輝達開出亮眼財報，替輝達代工的台積電股價受到激勵，波動上漲超過8%，外資看好趨勢延續下去，推測合理股價來到740元，為所有外資中最高，若從上周五的收盤價565元推估，等於還有3成的上漲空間。

【1】外資升評台積高呼７字頭

輝達（NVIDIA）掀起人工智慧（AI）浪潮持續引領市場，晶圓代工龍頭台積電股價波段強漲近8％後，瑞銀證券高呼，生成式AI利多尚未反應完畢，斷言AI加速器龐大需求就是台積電未來三至五年的關鍵成長引擎，將推測合理股價拉上740元，並列入優先買進（Key Call Buy）。

【2】7封測廠5月營收 締新猷

半導體供應鏈中的封裝測試族群5月營收普遍較上月小幅增長，目前已公布業績者，包括日月光、力成、京元電等7家業者營收寫下今年單月新高，顯現產業逐漸脫離谷底態勢；整體而言，封測廠第2季整體營收可望小幅回溫，下半年在庫存去化及旺季效應帶動下，營運彈升可期。

【3】7科技大佬談景氣 慘業不再

疫情紅利消失，科技廠商歡樂派對告一段落，堆得天高的庫存將科技廠從雲端打落凡間，去年底各大行庫點名的2023年五大科技「慘」業包括消費性電子（手機、NB）、面板、DRAM、LED、IC設計業現已初現曙光，七大產業大佬咸認慘業不再，台積電董事長劉德音更揚言「台積電已準備好迎接明年下一波很好的成長」。

【4】本報調查 金融業全押 央行本周不升息

市場預期15日（周四）凌晨美國聯準會（Fed）有可能宣布暫停升息，結束連十升，7月是否再升息仍有變數，當天下午我中央銀行也將舉行第二季理監事聯席會議。根據本報對金融業者問卷調查顯示，全數預期這次央行緊縮政策應有轉變，將暫停升息，即這波貨幣緊縮有機會暫告終結。

【5】16檔半導體股 法人搶回補

台股上周收在16,886點，萬七近在咫尺，吸引多頭聚焦的族群以電子類股為主。市場專家認為，科技產業庫存調整雖持續進行，但基本面谷底已過，2024～2025年將是半導體大年，結構而言對台股相當有利。除了首選台積電外，法人上周回頭買超聯詠、日月光投控等16檔半導體股，後市有看頭。