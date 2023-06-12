今年1到5月累計營收相比去年同期減少8.43％，主要因去年12月中下旬中國大陸疫情防控全面放開，1季度適逢春節，大陸各公司早放假晚開工，從而1到5月開工生產時間相比2022年同期大幅度減少，使得營收大幅度下降。

5月營收相比4月及去年同期分別減少8.20％，增加4.99％，主要是去年新研發的產品永磁變頻系列在市場上開始熱銷，從而使得營收相比去年同期有所增長。

力達指出，5月製造業採購經理指數（PMI）為48.8％，比上月下降0.4個百分點，低於臨界點，製造業景氣水準小幅回落。從企業規模看，大型企業PMI為50.0％，比上月上升0.7個百分點，位於臨界點；中、小型企業PMI分別為47.6％和47.9％，比上月下降1.6和1.1個百分點，低於臨界點。

當前大陸產業處於升級轉型階段，經濟仍舊低迷，而作為空壓機市場也在發生較大的變化，活塞式壓縮機市場在不斷萎縮，客戶需要的是適合需求的專用定制螺杆式空壓機型產品。對於公司來說，產品定位上要做相應調整，應該有自己特色的客戶需求領域，走差異化戰略。公司將開始進入高階空壓機領域，包括真空泵、無油螺杆鼓風機、永磁變頻領域等，持續推動產品多元化以滿足市場需求。