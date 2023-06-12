聖暉*指出，雖然短期半導體市場波動，但中長期仍然保持樂觀。在大陸5G通訊、低軌衛星、電動車等應用市場興起，具備高功率、高頻率優勢的第三代半導體躍然成為未來市場，各廠積極發展與投資，為聖暉*帶來新的專案機會。

在東南亞地區，各項產業向東南亞挺進，聖暉*於新加坡、馬來西亞、越南、印尼、泰國等皆已成立子公司，透過台灣經驗的移轉，並因進入東南亞市場較早，較易取得相對優勢，預期接單量將倍增。台灣雖然專案成長動能會因高基期而減緩，台灣在融入全球韌性供應鏈的過程中，客戶將持續投資並為聖暉*帶來了新機會。聖暉*未認列的合約高達300億元以上，足以支撐集團未來1～2年營運。

朋億*5月受惠兩岸地區半導體產業主要客戶對於高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等訂單需求暢旺，營收表現不俗。半導體主要客戶目前仍保持良好設備拉貨需求，雖仍持續受工程塑膠原料供需短缺，公司已採取提前下單來因應。