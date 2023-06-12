美國「95號州際公路」（I-95）費城高架路段11日清晨崩塌。

美國東岸最繁忙的「95號州際公路」（I-95）賓州費城高架路段昨（11）日早晨嚴重坍塌，橋下一輛載運汽油的油罐車在橋下起火，造成公路北向路段其中一段完全塌陷，南向路段結構不安全，當局已緊急封閉受損路段，預計需要耗費數月重建。

JUST IN: Section of I-95 in Philadelphia collapses after tanker truck underneath it catches fire pic.twitter.com/k07yM3Gv8H — BNO News (@BNONews) June 11, 2023

A section of the I-95 interstate in Philadelphia collapsed on Sunday morning after a large vehicle fire broke out on the overpass, according to authorities. The cause of the massive blaze is still under investigation. https://t.co/6QoWsnQ2Mi pic.twitter.com/T8XfmeyQkW — CBS News (@CBSNews) June 11, 2023

I95 overpass collapsed in Philadelphia pic.twitter.com/Kevnlvopjs — Washingtons ghost (@hartgoat) June 11, 2023

綜合費城地方電視台「WPVI-TV」、美聯社報導，事故發生在當地時間11日清晨6時，一輛載運汽油的油罐車在95號州際公路費城高架路段下的出口處起火燃燒，畫面顯示，濃重黑煙不斷從橋下往上竄，甚至遮掩住公路前方路段視線，火勢約在1小時後受到控制。

油罐車11日清晨起火後，濃重黑煙竄升，遮掩「95號州際公路」（I-95）費城路段部分視線。（圖／美聯社）

不過大火仍導致公路的北向路段嚴重坍塌，賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）11日晚間在記者會上表示，公路的北向路段已經「完全坍塌」，南向路段結構不安全，不適合開放通行，費城消防局營長鮑莫（Derek Bowmer）表示，南向路段因大火產生的熱氣「受損」。現場畫面顯示，北向路段的其中一大節完全陷落。

美國運輸部發言人魯道夫（Brad Rudolph）表示，當天清晨公路北向路段下方的支線道路發生某種碰撞事故，接著北向路段很快就塌了，南向路段也嚴重受損，目前正在評估毀損程度。

美國「95號州際公路」（I-95）費城高架路段11日清晨坍塌，當局表示，北向路段其中一節完全陷落，南向路段雖未陷落但也不安全。（圖／美聯社）

這起事故至今尚未傳出人員傷亡，夏皮洛表示，至少有一輛轎車困在倒塌橋面下，目前尚不清楚油罐車駕駛是否在車內，當局已經封閉失事路段雙向通行，夏皮洛預期重建工程恐耗時數月。

95號州際公路又有美國「東北走廊」之稱，是美國東岸一條相當繁忙的南北向主要道路，最南可達佛州邁阿密，北至緬因州與加拿大邊界。11日的崩塌路段每日平均車流量達16萬輛車，北向路段超過7.6萬車輛，南向路段超過8.3萬車輛。