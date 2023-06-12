新竹一名母親產後接受月子中心的寶寶寫真照服務，拍完照當下被業務人員推銷，花1萬5買下106張全檔毛片，她事後認為收費過高要求退費，業者卻說當時已交給她電子縮圖檔，僅願退3750元；法官認為雙方當時簽訂的交易契約是指收到「製成光碟的較大檔案」，並非縮圖檔，判業者敗訴須全額退費。

該母親控訴，她產後在該月子中心接受「加值服務」，可獲贈一張含相框的寶寶寫真照，去年11月由攝影師拍下共106張寶寶照片，之後業務人員又推銷她購買106張「全檔毛片」，她同意支付1萬5千後，當天就反悔認為收費過高，要求解除契約並退費，但對方認為相片電子縮圖檔已傳到她的手機，智慧財產價值無法收回，僅願退回3750元，她為此提告。

攝影公司則說商品為數位商品，是消費者保護法解除權的合理「例外情事」，認為該母親無法解除契約，且照片當下已由手機傳送母親，之後會轉成光碟檔給對方；法官認為，業者與該母親的交易屬「訪問交易」，消費者在收受商品7日內享有猶豫期間，有時間詳細考慮並給予解約機會。

此外業者與該母親的對話中曾說「挑片當天給的檔案會先給較小檔方便瀏覽，之後商品寄出會有較大的檔案」，法官認為該母親購買的全毛片檔商品是指「會製成光碟的較大檔案」，而非方便顧客瀏覽的較小檔案，因此認定業者其實尚未完成履行契約內容，最終判業者應全額退款，全案仍可上訴。