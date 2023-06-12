宸曜公司主係從事工業電腦之研發、生產及銷售，董事長為高明和，推薦證券商係凱基證券及宏遠證券，申請時資本額2億2854萬1000元；宸曜公司111年度合併營業收入為12億8190萬9000元，稅後盈餘為1億7825萬2000元，每股盈餘為7.59元；112年第1季合併營業收入為2億8760萬2000元，稅後盈餘為3177萬8000元，每股盈餘為1.33元。

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