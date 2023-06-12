近期政壇性騷擾案件連環爆，新竹市政府發言人徐千晴日前發文稱，曾遭某長官性騷擾，所幸黨主席柯文哲及時處理，但民眾黨前組織發展部網路組副組長鍾棠芝卻指控，徐千晴曾拜託同樣被性騷擾的她要隱匿案情。對此，徐千晴 昨（11日）深夜發表了3點聲明回應。

徐千晴10日在臉書發文，感謝黨主席柯文哲等人在她碰到性騷擾時的處理方式，她並向「最近一直透過網路不斷影射她的女性前黨工」喊話，如果對方過去真的曾經遭到性騷擾，她非常鼓勵勇敢講出事實、走法律途徑，讓加害人付出代價，「就像我一樣」。

而被影射點名的鍾棠芝則在留言處痛批，她被性騷擾後，曾試圖調閱監視器畫面，但畫面竟毀損，此外，徐千晴曾請她不要說出性騷擾案，並承諾會幫助她，所以她才犧牲了自身權益。如今卻遭徐千晴說她情緒勒索，讓她不再信任。鍾棠芝也在臉書發文表示，事件是在民眾黨內發生，因此民眾黨也欠她這個黨員一個道歉。

對此。徐千晴昨深夜在臉書發表3點聲明回應，希望一切能到此為止。徐千晴臉書聲明全文如下：

雅各書 1:19-27：我親愛的弟兄姊妹，請記住：「每個人都要快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒。 因為人的憤怒不能成就上帝的公義。」

感謝從昨天起大家的留言與私訊，更感謝許多人的關懷與幫助。針對鍾棠芝小姐不斷發文，指稱是我請她不要將被之前遭到性騷擾的事情說出來，因為已經完全悖離事實，我必須做出以下聲明：

1. 我自始至終、從未聽過鍾小姐最近開始自述遭到性騷擾的經過，如果是事實，我也為妳感到不捨難過。但在過去一年中，我只知道妳因為一篇臉書發文被告妨礙名譽，在我上一篇所貼的LINE對話紀錄，也顯示得非常清楚了，妳確實從沒有跟我說過遭性騷擾這件事。如果我知道，我會鼓勵妳走司法程序來保護自己，女性在職場互相扶持是我一貫的原則。

2.請部分媒體與側翼網軍不要亂帶風向，散播不實言論。如涉及對我個人的侮辱，我將直接訴諸司法程序。

3.我當初與鍾小姐的對話，都基於同事情誼，希望妳可以好好保護自己，準備充分進行司法程序，若只是反覆透過臉書來宣洩個人情緒，很容易落為政治攻訐的利用工具，這也會讓妳的情緒一再被刺激。

最後，對於這樣我不願回顧與提及的過往，卻淪為政治角力工具，甚至對我肆無忌憚的二度傷害，我感到非常遺憾，也希望一切到此為止。