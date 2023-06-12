台灣處在低壓帶環境下，天氣持續不穩定，氣象達人彭啟明一早貼出衛星雲圖表示，西南方有一大坨水氣正朝台灣來，可能持續影響台灣7到10天，也就是雨會持續下到端午節（22日），南部要多留意。

彭啟明今早在臉書發文，今天低壓帶配合西南季風北上，雲林以南開始降雨，局部雨勢不小，高雄與屏東地區累積雨量已達60-70毫米，嘉義以南已發布大雨特報。今天開始低壓帶接近台灣，形成滯留鋒面，中南部面對強西南季風軸影響，陣雨或雷雨機會大，部分地區可能有較大雨勢及短時強降雨。

彭啟明說，儘管周四可能有短暫的降雨空檔，但最新預報顯示空檔可能較短暫。鋒面快速北抬，周四到周六西半部普遍有陣雨或雷雨，中南部可能有大雨至豪雨。

彭啟明說，周日鋒面移至長江流域，降雨將趨緩，然而仍在西南風環境下，中南部迎風面可能有短暫陣雨或雷雨，配合熱力作用，局部較大雨勢機會偏高。他指出，台灣不穩定的天氣將持續7到10天，至端午節前後，需繼續關注最新天氣預報，安排活動時請特別留意。