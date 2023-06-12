美國私募投資巨頭泛大西洋投資集團（General Atlantic）以大舉押注抖音母公司字節跳動和快時尚零售商希音（Shein）而聞名。英國《金融時報》10日報導，該公司聯席總裁卡約（Gabriel Caillaux）表示，儘管中美關係緊張，但中國大陸仍是其頭號投資目的地。他也同時承認，在半導體等「地緣政治風險過大」的行業，市場狀況已經發生變化。

報導稱，卡約在上周於德國柏林舉行的Super Return年度私募股權高層會議上說，該公司正在尋找新的目標，而中國大陸是「最具吸引力」的投資地，尤其是對增長較快的公司而言。他在之後接受媒體採訪時補充說，「我們仍然認為中國將提供巨大機會。我們的投資者依舊希望擁有中國敞口，而且我們仍然認為那裡存在巨大的賺錢機會」。

報導介紹，泛大西洋投資集團自2000年進入中國大陸市場，目前在中國大陸投資了超過34家公司，在北京、香港和上海均設有辦事處。截至去年6月，該公司在陸投資金額已達67億美元。

報導提到，在過去十多年間，西方企業在中國獲得了引人注目的投資回報，但如今不得不應對不斷惡化的中美關係。卡約在發言中也承認，投資者現在需要意識到，在半導體等「地緣政治風險過大」的行業，市場狀況已經發生了變化。

據悉，在此次Super Return會議上，如何進行對陸投資便是一個「核心話題」。會上有聲音呼籲商界領袖們幫助化解中美間的緊張關係。「我們面對遠遠超出應有程度的地緣政治緊張」，維斯塔股權合夥公司創辦人史密斯（Robert Smith）認為，商界人士理應在緩解這些緊張關係上發揮領導作用。

值得注意的是，最近一段時間內，包括特斯拉CEO馬斯克、摩根大通CEO戴蒙、星巴克CEO納拉辛漢等多位跨國企業高層接連訪陸。香港《南華早報》分析認為，近期來自科技、銀行、時尚和製造業的CEO們排隊訪問大陸表明，全球第二大經濟體對於西方主要企業具有強大的吸引力。