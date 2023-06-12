據香港《星島日報》報導，中國駐法國大使盧沙野將返國，擔任中國人民對外友好協會會長，從事民間外交。盧沙野今年4月受訪時質疑前蘇聯加盟共和國的主權國家地位，曾經引起軒然大波。消息稱盧已經駐法4年，結束任期亦屬正常，可能由中國外交部副部長鄧勵接替出任駐法大使。

「質疑主權論」掀外交風波

中國人民對外友好協會是從事民間外交事業的全國性人民團體，會長林松添是前駐南非大使，現年63歲，今年3月已經擔任大陸全國政協外事委員會副主任。消息稱，盧沙野將返國出掌全國對外友協。

58歲的盧沙野是南京人，1964年10月出生，畢業於外交學院，精通法語，從事對非工作長達25年，曾任中國駐塞內加爾大使、外交部非洲司司長、中國駐加拿大大使，2019年擔任駐法大使，成為副部級官員。

今年4月，盧沙野接受法國LCI電視台採訪，稱前蘇聯國家無有效的主權國家地位，引發波羅的海三國、烏克蘭、法國和歐盟批評。中國外交部後來緩頰稱，這只是盧沙野在電視辯論中表達個人觀點，中國在有關主權問題上的立場不變。

稍早前有消息傳盧沙野5月15日被召回國，中國外交部發言人汪文斌當時在記者會闢謠說：「你提到的是一個假消息。」盧沙野後來接受法國一家獨立媒體採訪，認為在電視公開辯論中的言論自由應得到保證，並強調他的言論與中國官方外交政策並不牴觸，「有些人小題大做了」。

盧沙野個人風格鮮明，常有「金句」。他擔任駐加大使談及孟晚舟事件，批評西方「某些勢力對華採取雙重標準」，是「白人優越感」作祟。他曾經批評法國一名「反華學者」為「小流氓」，引發爭議。針對「戰狼式外交」的說法，他表示這是法國人希望中國依然採取羔羊外交，任人宰割的潛台詞，「如果真有戰狼，那一定是因為瘋狗太多太兇」。

傳副外長鄧勵出任大使

消息稱，盧沙野已經擔任大使4年，即將59歲，返國出掌全國對外友協也是慣有的安排。報導引述未經確認的消息稱，法國現在是歐洲龍頭，對華友好，總統馬克宏主張歐洲國家必須「戰略自主」，反對北約東進，不排除由曾任駐法公使的副外長鄧勵出任駐法大使。

58歲的鄧勵是福建泉州人，精通法語，曾任中國駐法國公使、中國外交部西亞北非司司長、中國駐土耳其大使、外交部部長助理，2021年升任副外長，分管西亞北非、非洲、歐洲地區、領事事務以及檔案工作。