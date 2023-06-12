美國智庫保衛民主基金會（FDD）訪問團由美國前副國家安全顧問博明率團，於6月11日至16日訪台。外交部今天表示，訪團將拜會蔡英文總統以及國防部，將有助台灣、美國、以色列三方智庫交流，並就全球和區域安全情勢，以及國防戰略提供相關政策建議。

外交部發言人劉永健指出，美國智庫訪問團成員包括FDD執行長杜柏維茲、FDD資深研究員以色列前國安顧問納格等多位美國、以色列戰略及安全事務專家，外交部對該團到訪表示誠摯歡迎。

訪團在台期間將拜會蔡英文總統，國家安全會議副祕書長徐斯儉、外交部政務次長李淳並接受款宴，以及國防部、海巡署及數位發展部等機構，就國家安全戰略、數位韌性及建構資安生態系等共同關切議題交換意見。

他說，該團此次訪問不僅有助台灣、美國、以色列三方智庫交流，並就全球及區域安全情勢及國防戰略提供相關政策建議。外交部將持續推動與美國、以色列等理念相近國家合作，遏制中國威權擴張，維繫印太地區的自由開放，共同為全球和平及繁榮做出貢獻。