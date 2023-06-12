美股四大指數收紅，台股在台積電股價勁揚帶動下，早盤上漲逾百點，最高約來到16997.87點，逼近萬七大關。

台積電在美掛牌ADR以102.8美元作收，漲幅2.86%。台股現貨方面，早盤大漲9元至574元，創下波段新高，電子類股表現強勢，貨櫃三雄逆勢下跌，長榮跌幅一度逾1%。

台股上周五大漲152.71點，收16886.40點，成交值2868.48億元。三大法人同步買超，合計買113.45億元。

法人指出，市場關注13日美國公布5月CPI（消費者物價指數）年增率，此外，美國聯準會將召開利率決策會議，美國與台灣將在15日陸續公布最新利率決策結果。

美股9日小漲，道瓊工業指數終場上漲43.17點，或0.13%，收在33876.78點。標準普爾500指數上漲4.93點，或0.11%，收在4298.86點。以科技股為主的那斯達克指數上漲20.62點，或0.16%，收在13259.14點。費城半導體指數上漲10.654點，或0.30%，收在3524.971點。