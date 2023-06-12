日本女將加藤未唯在法網女雙第三輪賽事因砸人意外被判失格，積分遭沒收，兩萬多歐元的獎金也泡湯了。加藤不服判決提出上訴，獲得許多球員和球迷聲援，不過法網總監莫瑞絲摩（Amelie Mauresmo）指出這是合理的判決。

莫瑞絲摩在記者會被問及此事，「大家在球場外對此意見分歧，是的，我聽說有很多人或是很多球員抱怨這不公平。但我也聽到別的說法，如果你把一個女球僮打哭了，她哭了7分鐘、8分鐘甚至更久，那就比較嚴重了。」

加藤未唯當時站在網前，反手把球打回對面，她與女球僮的眼神並未交會，女球僮雖然舉起了手，但眼睛是看向對方球員，冷不防被球打中。加藤是無心之過，起初主審只記了警告，但是大滿貫賽事監督Wayne McEwen下來改判失格。

莫瑞絲摩解釋第一時間獲得的資訊很可能受限，必須在當下就做出判決，「當你看到女球僮哭個不停，我想你必須做出某種決斷，如此而已，判決本身的好壞我不予置評。」

對此有些球迷感到不可思議，在網路嘲諷：「總獎金4000多萬歐元的大滿貫比賽，你們請不到強壯一點的女人來場邊接球？」加藤未唯後來拿下混雙冠軍，算是補回自己1冠，比較倒楣的是她的雙打隊友蘇捷雅迪（Aldila Sutjiadi）跟著出局，女雙最後摘冠的是謝淑薇／王欣瑜。