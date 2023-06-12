明明大家吃飯的分量差不多，為何有些人很快就肚子餓，營養師表示，這並非因為食量大，而可能是因為選錯食物，例如午餐吃了肉羹麵，因為醣份爆表、蛋白質不足下，絕大多數沒多久又會餓，建議民眾可用4招解決，包括餐餐要有優質蛋白、少吃精緻澱粉、多吃蔬果、少吃隱藏糖份。

營養師彭逸姍在其臉書表示，許多人吃完飯2小時就餓了，其實並非因為食量大，而是選錯食物，例如，若午餐吃肉羹飯/麵，包含精緻白飯或麵、羹湯勾芡使用的粉，在醣份爆表、蛋白質和蔬菜極少的狀態下，99%的人下午肯定會餓。

她表示，人感到飢餓時可能會點手搖飲、甜點麵包等做為下午茶，但吃了這類精緻澱粉過後沒多久又會感覺飢餓，成為惡性循環。她提供4招解決此類問題。

1. 餐餐都要有優質蛋白，可提升飽足感。

2. 少吃精緻澱粉，避免血糖波動。

3. 多吃蔬菜水果，提升飽足感，並有助腸胃蠕動。

4. 減少隱藏糖份，加工品、調味料常含隱藏糖。