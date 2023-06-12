崇越電5月合併營收為5.74億元，月增6.6%，年減28.54%，累計前5月合併營收為28.32億元，年減27.48%。

崇越電表示，現在訂單能見度仍低，且客戶預測一直在變動，6月及7月狀況仍不明朗，目前無法說明第3季好壞，雖然庫存金額已逐月降低，從去年8月最高峰值至今減幅約40%左右，但因訂單下滑幅度更大，故存貨週轉天數仍偏高，不過隨著高成本原料庫存經過處理後逐漸降低，預期毛利率可望逐步回到正常水準，由於今年前5月合併營收收衰退不少，獲利衰退更大，今年業績會比較辛苦。