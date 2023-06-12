太平山森林遊樂區售票站前土石坍方 今休園

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今（12日）上午7時20分許，在宜專一線1.5K處，相當於售票站前1.5K處發生上邊坡土石坍方，持續落石中，造成雙向交通阻斷無法通行，預計傍晚才能搶通，今先休園，目前遊客跟員工共計228人受困；而原先預計明日新款蹦蹦車啟用，暫時延期，確切啟用時間再另行通知。

因宜專一線為太平山遊樂區唯一聯外道路，目前住宿遊客170人，員工58人，共228人暫時無法下山，羅東林管處已調派機具清除落石中，估計最快要傍晚才能搶通。