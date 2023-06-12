香港男星朱永棠，過去因與鄭伊健、陳小春、林曉峰等人一同演出港片《古惑仔》系列走紅，當年演出的「蕉皮」一角讓他吸粉無數，不過他的星途似乎不太順遂，近年來他轉行從商，在生意穩定之後復出，並將事業重心轉往大陸，而他55歲近況也隨著新作推出而曝光。

現年55歲的朱永棠，近期在大陸推出2部新電影，從電影釋出的海報及他宣傳側拍照中，可見他整體狀態仍維持得相當好，帥度絲毫不減，此外，值得注意的是兩部作品中他都有與當年《古惑仔》的成員合作，《風速極戰》與謝天華合作，林曉峰客串，另一部《熱血燃燒》（暫名）則是與兄弟陳小春、謝天華搭檔，讓粉絲看了相當感動。

55歲朱永棠狀態仍維持得相當不錯。(圖／擷取自微博)

事實上，過去朱永棠和陳小春、謝天華組過唱跳組合「風火海」，只是沒多久後便解散，但隨後演出《古惑仔》列後走紅，接著1998年他認識了從澳洲返港的張柏芝，兩人便開始交往，成了張柏芝的第一任男友，當時他還透過擔任知名經紀人的哥哥朱永龍牽線，介紹對方入行。

朱永棠曾與張柏芝交往。(圖／擷取自張柏芝微博)

怎料，張柏芝走紅後卻與朱家兄弟翻臉，轉到向華強的公司，讓朱永棠相當傷心，兩人分手後，朱永棠工作變得不是非常順遂，因此2005年起淡出演藝圈，並與港星譚凱欣結婚，婚後育有2女，2009年他開設男性美容院，直到2013年生意穩定後，他才開始回歸螢光幕前，開始拍攝電視劇、電影，甚至推出個人單曲。